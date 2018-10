tutta la refurtiva è stata restituita

I Carabinieri della locale Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 56enne e la consorte di anni 54, nonché un 44enne, poiché tutti ritenuti responsabili di furto aggravato.

Domenica movimentata al centro commerciale Bricoman di contrada Cubba a Misterbianco dove, per ben due volte, le pattuglie dell’Arma, su segnalazione del personale addetto alla sicurezza, sono intervenute per bloccare e perquisire i taccheggiatori trovati in possesso di borse colme di merce rubata.

La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita al responsabile del centro commerciale .