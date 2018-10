La nota del locale chiuso dalla Questura

“Rimandando alle sedi competenti la valutazione giuridica del provvedimento di chiusura, preme ribadire la assoluta estraneità del Qubba alla vicenda. Estraneità non solo fattuale, ma anche etica”. Lo afferma in nota la società che gestisce la discoteca chiusa per 15 giorni dal Questore di Catania per motivi di ordine pubblico dopo che nel suo parcheggio, in un’auto, due uomini hanno violentato una giovane.

“Infatti, sotto il profilo fattuale – si sottolinea nel comunicato – come confermato dalla scrupolosa e attenta attività di indagine della magistratura e delle forze di polizia, risulta evidente l’estraneità del Qubba da qualsivoglia profilo di coinvolgimento o di responsabilità in relazione all’episodio denunciato. Si ricordi che la spiacevole vicenda si sarebbe verificata all’esterno del locale e, più precisamente, nell’ampio parcheggio circostante, ove non è possibile alcuna forma di vigilanza o di prevenzione sul comportamento degli avventori”. “Sotto il profilo etico e morale”, i gestori della discoteca Qubba esprimono “sdegno ed estraneità nei confronti del fenomeno sempre attuale della violenza sulle donne”. “Pertanto, ferma l’assoluta estraneità del Qubba a quanto denunciato – conclude la nota – si esprime solidarietà alla donna vittima dei fatti delittuosi e si ribadisce l’impegno per garantire l’assoluta sicurezza delle migliaia di cittadini che sono abituali frequentatori del locale”.