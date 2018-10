già ai domiciliari, dovrà scontare il residuo della pena

I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestato il 56enne catanese Salvatore Cocola, in atto sottoposto ai domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Firenze.

L’uomo condannato dai giudici per rapina aggravata, reato commesso ad Arezzo il 24 marzo 2016, dovrà scontare un residuo della pena comminatagli equivalente ad anni 3, mesi 4 e giorni 8 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato portato al carcere di Catania Piazza Lanza.