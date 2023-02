Malvivente arrestato nel Catanese

Con armi giocattolo in pugno rapina una farmacia di Acireale, nel Catanese. Un raid che però gli costa caro perché viene riconosciuto. Tanto che la polizia è andato a rintracciarlo direttamente in casa poco prima che potesse far ritorno. E lo ha quindi beccato ancora con il presunto malloppo in tasca. Addosso trovare anche le due pistole giocattolo che aveva usato per mettere a segno la rapina in farmacia e costringere l’impiegata a consegnare l’incasso.

L’immediato intervento dopo la segnalazione

La polizia ha arrestato ieri sera un uomo di 46 anni per rapina pluriaggravata ai danni di una farmacia. L’intervento degli agenti intorno alle 19, dopo la segnalazione del raid all’esercizio commerciale di Acireale di via Vittorio Emanuele II. I testimoni della rapina segnalarono agli agenti un uomo armato di pistola.

I sospetti

Il malvivente, secondo la ricostruzione, dopo avere minacciato i banconisti con le armi si faceva aprire le due casse. Ha quindi arraffato l’incasso e si è dato alla fuga. Sulla base delle informazioni raccolte riguardo la rapina in farmacia appena consumata, si riusciva a individuare subito l’autore. I sospetti caddero sul pluripregiudicato S.S., 45 anni. Oltretutto era stato visto poco prima dagli agenti aggirarsi in zona.

Sorpreso prima di rientrare in casa

Il personale della squadra investigativa si recava quindi nell’abitazione del 46enne, sorprendendolo proprio mentre stava per rincasare. Sottoposto a perquisizione, il malvivente veniva trovato in possesso di due pistole giocattolo, senza tappo rosso. Si tratta di perfette repliche di una semiautomatica Beretta 92 fs e di un revolver colt detective special. Indosso trovata anche una somma di denaro, in banconote di diverso taglio, pari a circa 400. I soldi trovati alla rinfusa nelle tasche insieme a due scontrini Pos relativi alla farmacia da poco rapinata.

L’arresto

Sulla base degli indizi raccolti, la polizia ha disposto l’arresto dell’uomo. Il sostituto procuratore ha stabilito la custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di piazza Lanza di Catania.

