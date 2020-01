Inchiodati dalla video sorveglianza

I Carabinieri di Acireale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato Alfio Maugeri di 41 anni e Davide Copercini, già in carcere. I due sono accusati di aver eseguito una violenta rapina ai danni di sue anziani e di aver ferito il vicino di casa che era intervenuto per difendere le due vittime .

La vicenda si è svolta la mattina del 12 luglio scorso nella frazione Guardia di Acireale. I due uomini arrivati a bordo di uno scooter e con il volto travisato da caschi da motociclista, si sarebbero introdotti nell’abitazione di una coppia di anziani coniugi, di cui il marito disabile e costretto sulla sedia a rotelle, minacciandoli con brandendo a scopo una lima di ferro.

I due uomini, nonostante la presenza in casa dei due anziani, di una vicina di casa e di una operatrice socio assistenziale, si sono diretti verso la stanza da letto rovistandola e, forzando un cassetto all’interno dell’armadio portando via 1.500 euro. Le urla provenienti dalla casa hanno attirato l’attenzione di un vicino di casa che è entrato nell’abitazione. Qui è stato ferito al torace e all’addome dai due rapinatori che al termine dell’aggressione sono fuggiti. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire ai due uomini.