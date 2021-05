Primo via libera da uno dei partiti alleati per il rientro di Ruggero Razza in giunta e in particolare per il suo ritorno alla guida della sanità siciliana. Dopo le voci, il primo post nel quale lo stesso Razza ritorna a parlare appena domenica scorsa e dopo il lancio di una campagna social per convincerlo a rientrare con l’hashtag #iostoconrazza di cui BlogSicilia vi ha riferito questa mattina, arriva anche un sì di parte politica.

Il primo degli alleati dice sì al rientro di Razza alla sanità

Il ritorno sarebbe cosa fattibile secondo Cantiere Popolare “Ruggero Razza, dati e risultati alla mano, ha amministrato in modo efficace il comparto della sanità in Sicilia, con un’attività di riorganizzazione delle strutture e dei presìdi, riuscendo a conciliare il contenimento dei costi con la tutela della salute dei cittadini” sostiene ufficialmente Marco Forzese, coordinatore di Cantiere popolare a Catania.

“Lo stesso può dirsi per la gestione dell’emergenza Covid19 – dice ancora Forzese – nei confronti della quale Razza, con il sostegno di tutto il governo regionale, ha fornito risposte più che adeguate in tutte le diverse fasi che hanno contraddistinto la diffusione dei contagi, programmando in modo lungimirante la risposta dei reparti e provvedendo ad una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili. Proprio per questo Cantiere Popolare ritiene che debba tornare al più presto al suo posto di assessore alla Salute, in una fase molto delicata come quella che stiamo attraversando, sicuri che possa condurci in modo ottimale ad altri importanti traguardi”.

Razza sui social torna a parlare di sanità

E’ stata pubblicato domenica il primo post dell’ex assessore i cui, da privato cittadino sottolinea, parla di sanità e di covid19: “Da qualche giorno leggo, come ogni altro cittadino, che sono decine di migliaia (ieri quasi 60mila!!) – scrive Razza – i siciliani che si vaccinano, con il desiderio di lasciarsi alle spalle i giorni più bui della pandemia. Contemporaneamente vedo le immagini dei tanti centri hub programmati che si aprono in ogni angolo della Sicilia, segnale di buona organizzazione e ulteriore incremento di vaccinati. Oggi la giornata è splendida, il mare piatto e riaprono anche i lidi. Nulla è per caso”.

Alleati e opposizioni chiedono a Musumeci di non tenere l’interim della sanità

Intanto gli alleati chiedono a Musumeci di nominare un assessore alla sanità e di non continuare a tenere l’interim per se. Lo fanno nelle stanze delle trattative mentre le opposizioni lo fanno pubblicamente criticando la scelta di un ‘assessore a mezzo servizio’.