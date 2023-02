POLIZIA FERROVIARIA

A Catania, i poliziotti della Sezione PolFer, hanno restituito ad un turista francese, una carpetta contenente numerosi dipinti a mano ritraenti paesaggi ed un biglietto per un traghetto, smarriti a bordo di un treno regionale.

Il ritrovamento

Grazie all’intervento degli agenti della Polfer, contattati dal capotreno che, giunto in stazione, si è accorto del portadocumenti lasciato incustodito su un sedile, si è riusciti a rintracciare il proprietario individuandolo in un turista francese.

Il ringraziamento

Tutto il materiale rinvenuto è stato riconsegnato al proprietario che, incredulo di aver nuovamente con sè i dipinti a mano, ne ha regalato uno agli agenti, in segno di enorme gratitudine, raffigurante uno scorcio di Palermo, dedicandolo alla Polizia con la scritta “Gracie Polizia”.

Il salvataggio del barbagianni

Qualche giorno fa la Polizia ferroviaria di Catania, nel corso dei servizi di controllo in ambito ferroviario, ha salvato un uccello, della specie barbagianni, che si muoveva con difficoltà tra i binari. Gli agenti hanno notato il rapace in mezzo alla linea ferrata del secondo binario della locale stazione centrale, così, dopo aver posto in essere tutte le dovute precauzioni per inoltrarsi sulla linea ferroviaria, hanno raggiunto il volatile, riponendolo in una scatola. L’animale ferito è stato successivamente affidato al Distaccamento Corpo Forestale di Catania per le cure veterinarie del caso e l’eventuale reinserimento nell’habitat naturale.

Multe a dei locali

Sanzioni amministrative per oltre 26 mila euro sono state elevate, sempre dalla Polizia ferroviaria a Catania, durante controlli effettuati insieme ai colleghi della Polizia locale negli esercizi commerciali che orbitano nell’area delle stazioni ferroviarie e nelle strade circostanti.

Le verifiche su strada hanno riguardato 17 veicoli, tre dei quali son o state sequestrate, e hanno consentito di elevare 35 verbali per infrazioni alle norme del Codice della strada. Le attività svolte rispetto agli esercizi commerciali hanno permesso di rilevare l’irregolarità nella licenza di un negozio al cui interno è stato trovato anche un lavoratore non assunto regolarmente, mentre un venditore ambulante è stato sanzionato perché in possesso di un’autorizzazione amministrativa scaduta e non valida per gli alimenti. In un bar, invece, sono state riscontrate irregolarità riguardanti gli apparati elettronici da gioco, trovati più numerosi del consentito rispetto alle dimensioni del locale.

L’attività quotidiana della Polfer ha consentito anche di mettere in sicurezza e riaffidare ai familiari un uomo di 68 anni che non ricordava il proprio nome e vagava disorientato lungo i marciapiedi della stazione ferroviaria centrale.

