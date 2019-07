Tre persone che lavoravano in ‘nero’ e percepivano il reddito di cittadinanza sono state denunciate da carabinieri del comando provinciale di Catania e del nucleo Ispettorato del lavoro.

Sono un 46enne di Belpasso, che lavorava come pasticciere in un bar a Catania; un 59enne di Riposto, impegnato a fare il pizzaiolo in un ristorante a Mascali; e un 41enne di Catania, trovato a svolgere la mansione di salumiere in un supermercato di Riposto.

Militari dell’Arma hanno già sanzionato i titolari degli esercizi commerciali per l’impiego di manodopera in nero. Sono in corso di quantificazione le somme indebitamente percepite dai denunciati tramite le loro carte prepagate, che sono state sequestrate.