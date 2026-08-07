Riapre l’aeroporto di Catania Fontanarossa dopo la chiusura dello spazio aereo alle prime luci dell’alba per effetti dell’eruzione dell’Etna che è tornato a farsi sentire e ad emettere cenere e torna a chiudere l’aeroporto di Catania Fontanarossa con voli in arrivo dirottati sugli altri scali siciliani.

Dalle 11,30 le attività di volo in arrivo e in partenza son o state regolarmente ripristinate annullando il provvedimento che disponeva lo stop fino alle 16,00.

Voli dirottati solo nelle prime ore della giornata

I voli sono stati dirottati, dunque solo nelle prime ore della giornata. A subire il dirottamento sono stati il Ryanair proveniente da Roma Fiumicino e previsto in arrivo alle 6.59 che è stato riprogrammato allo scalo di Palermo, dove è stato dirottato anche il volo di EasyJet delle 7.25 proveniente da Napoli. Il volo delle 7.55 della Delta Airlines proveniente da New York, invece, è stato riprogrammato addirittura a Roma Fiumicino.

Collegamenti straordinari via treno

Nella fase di emergenza per agevolare gli spostamenti dei passeggeri, Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari. I passeggeri dei voli interessati sono invitati a recarsi alla stazione di Palermo Aeroporto, dove troveranno il treno straordinario senza fermate intermedie diretto a Palermo Centrale. A Palermo è stato previsto un treno straordinario con percorso via Messina e destinazione Catania, con 500 posti disponibili che ha portato i passeggeri da Palermo a Catania

Verificare le partenza prima di recarsi in aeroporto

Nonostante la riapertura dell’aeroporto è sempre consigliato verificare lo status del volo. Le partenze sono garantite ma per effetto del dirottamento dei voli in arrivo fino alla riapertura alcuni aeromobili non si trovano a Catania. Per questo i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree e a monitorare sul sito di Trenitalia i vari aggiornamenti sui collegamenti ferroviari straordinari. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

La situazi0ne Etna

Dalla scorsa notte sul vulcano è in corso una nuova fase parossistica. L’Osservatorio etneo dell’Ingv ha registrato un forte incremento del tremore vulcanico, culminato con una fontana di lava al cratere Voragine e l’emissione di una nube eruttiva diretta verso Sud-Est.