Una violenta rissa è scoppiata nella tarda serata di ieri tra due famiglie rivali nella zona al confine tra Paterno’ e Santa Maria di Licodia, in contrada Marvizzaro. La miccia che ha fatto esplodere la rabbia sarebbe stata una fuga d’amore, una cosiddetta “fuitina”, tra due giovani appartenenti ai due diversi nuclei familiari. Inizialmente la rabbia e il rancore repressi da tempo tra le due famiglie sono sfociati in una rissa a colpi di bastoni e oggetti contundenti. La situazione è poi degenerata con il coinvolgimento di altri parenti accorsi sul luogo.

Spari e auto danneggiate

Nella concitazione dello scontro sono stati esplosi diversi colpi di pistola che fortunatamente non hanno ferito nessuno, ma hanno danneggiato alcune auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato le indagini.

Due feriti medicati in ospedale

Due persone, un uomo e una donna, sono rimasti feriti negli scontri e sono stati medicati presso l’ospedale di Biancavilla. Le loro condizioni non sono gravi.

Aggredisce e minaccia la polizia dopo essere stato picchiato dopo una lite

Un uomo di 50 anni è stato aggredito e ferito in diverse parti del corpo in piazza Ottavio Ziino a Palermo. L’aggressione è avvenuta nel corso di un litigio.

L’intervento della polizia

Gli agenti del commissariato Libertà sono intervenuti per soccorrere la vittima dell’aggressione. Non appena arrivati, la vittima ha iniziato a inveire contro gli agenti, prendendo una bottiglia di birra, spezzandola e minacciando i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’ospedale e le minacce

Trasportato in ospedale, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a iniziare ad urlare tra le stanze dell’ospedale. Ha urlato frasi come “Vi uccido”, “vi taglio la gola”, “sbirri senza onore”. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo di nuovo e i sanitari lo hanno sedato. Sull’aggressione è stata presentata una denuncia.

Nuova aggressione vicino alla stazione centrale, giovane arrestato dopo rapina al Lidl

Nuova aggressione nella zona della stazione centrale a Palermo. Un giovane tunisino di 20 anni ha colpito una guardia giurata in servizio al supermercato Lidl in via Roma. Il vigilante lo aveva bloccato con diversa merce rubata. Il giovane lo ha picchiato e ha cercato di darsi alla fuga. Sono stati chiamati i carabinieri che sono riusciti a rintracciare il giovane tunisino è stato arrestato con l’accusa di rapina.

Aggressione davanti a locale, disposta chiusura di un pub alla Vucciria per 7 giorni

Il questore di Palermo Maurizio Calvino, ai sensi dell’articolo 100 Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), ha disposto la chiusura, per 7 giorni a partire dal 10 luglio, di un pub Vucciria Alcolisti per passione, in via Maccherronai. L’adozione del provvedimento, istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, scaturisce dalla circostanza che, lo scorso 9 maggio, proprio sulla soglia dell’esercizio commerciale, ha avuto luogo una violenta aggressione nei confronti di un cittadino percosso da alcuni giovani anche a colpi di sedie. La vittima avrebbe fatto ricorso a cure ospedaliere, riportando ferite e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Anche il titolare del locale che avrebbe partecipato alla rissa è stato denunciato.

L’aggressione sarebbe avvenuta in orario tardo serale, quindi, alla presenza di clienti frequentatori della movida, generando tensioni e preoccupazioni, così da far allertare le forze dell’ordine.