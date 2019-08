E’ stato ritrovato ad Acitrezza dove vagava in stato confusionale il 59enne Antonino Pappalardo scomparso dalle 17 di ieri e per ritrovare il quale i familiari avevano lanciato un appello per le ricerche proprio mentre veniva formalizzata la denuncia di scomparsa ai carabinieri di San Giovanni la Punta nel catanese.

Non vedendolo rientrare ieri sera i familiari avevano avviato una propria ricerca ed erano riusciti a sapere che si era presentato intorno alle 19 di ieri all’ospedale di Acireale dove aveva ricevuto alcune cure ed era stato dimesso intorno alle 21,20 ma da lì non aveva poi fatto rientro a casa e se ne perdevano le tracce.

Partendo da questi dati e grazie alle segnalazioni giunta l’uomo è stato ritrovato ad Acitrezza ancora in stato confusionale