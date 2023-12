Ruba bici e viene segnalato, si scopre che è anche uno spacciatore

05/12/2023

Lo spacciatore ladro anche di bici. Ed è proprio da questo furto che è finito nei guai, è stato in pratica scoperto quasi per caso. In manette un 19enne a Catania, la polizia la ha incastrato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per resistenza a pubblico ufficiale. E si è beccato anche una denuncia per il furto della bicicletta.

La segnalazione

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti nel quartiere “San Berillo vecchio”. L’intervento in seguito alla chiamata di un cittadino che aveva segnalato la presenza di un ragazzo in sella alla bicicletta che gli era stata rubata il giorno precedente. Giunti in zona, gli agenti sono riusciti velocemente ad individuare il ragazzo segnalato. Lo stesso, quando si è accorto della presenza dei poliziotti, ha scaraventato la bici a terra e si è dato alla fuga. è cominciato un inseguimento per le vie del quartiere “San Berillo”. Dopo poche centinaia di metri, i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane che però ha reagito con violenza. Con l’intento di divincolarsi e di scappare, ha aggredito gli agenti che con non poche difficoltà sono riusciti a contenerlo.

Arresto e anche la denuncia

Dopo averlo identificarlo, gli agenti hanno approfondito il controllo e l’hanno perquisito. Nel marsupio portato a tracolla trovati una busta in plastica contenente 9 grammi di marijuana e altri 32 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 23,5 grammi. Il giovane quindi arrestato e al contempo denunciato per il reato di ricettazione della bicicletta. Il mezzo a due ruote ovviamente riconsegnato al suo legittimo proprietario.

La maxi operazione di Catania

Operazione che fa il paio in Sicilia con quella emersa in queste ore anche ben più consistente. Dieci milioni di euro in cocaina nascosta in scatole riportanti ben altri loghi e destinata al mercato della provincia di Catania. L’hanno individuata i finanzieri del comando provinciale etneo, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti. Attività realizzata lungo i punti di maggiore traffico commerciale del capoluogo etneo. Nell’operazione i baschi verdi hanno anche arrestato due persone che, a bordo di due diverse autovetture, trasportavano proprio la cocaina per un peso di circa 45 chili.