Ruba merce da un negozio in pieno centro cittadino ma viene visto da una commessa che chiama la Polizia e lo fa arrestare. L’uomo è stato fermato mentre tentava di rivendere la merce appena rubata nelle vie vicine al luogo in cui ha commesso il reato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti di Catania, grazie al contributo del personale dell’Esercito Italiano, hanno arrestato il palestinese Aila Schabani, di 47 anni, in quanto responsabile dei reati di furto aggravato e tentata ricettazione della merce rubata.

L’uomo, che in passato ha avuto a che fare con reati contro il patrimonio, è entrato all’interno della libreria “Feltrinelli” che si trova in via Etnea e lì aveva asportato dagli scaffali merce e giocattoli per un valore di 190 euro.

Una dipendente della libreria però ha visto che l’uomo mentre nascondeva la merce all’interno di un giubbotto e uscire fuori dal negozio a piedi in direzione di Piazza Stesicoro. La commessa ha così segnalato il fatto alla Sala operativa della Questura, tramite il 112 Numero unico di emergenza. Agli agenti la donna ha fornito anche la descrizione dell’uomo che aveva appena rubato la merce dal negozio.

Dopo pochissimi, minuti l’uomo è stato intercettato da una pattuglia dell’Esercito Italiano nella vicina Piazza Stesicoro, dove stava tentando di rivendere a ignari passanti la merce che aveva appena rubata alla Feltrinelli. Preso in consegna dagli operatori delle Volanti, che intanto sono intervenute, è stato portato in Questura, dove si è pure recato il direttore dell’attività commerciale che ha sporto la denuncia per il furto che aveva appena subito.

All’uomo, di origini palestinesi, è stato formalizzato l’arresto. In seguito, su disposizione del Pubblico ministero del tribunale di Catania che era di turno, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ora l’uomo è in attesa di giudizio di convalida.