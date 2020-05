I limoni restituiti al proprietario

Gli agenti del Commissariato di Acireale hanno fermato due uomini accusati aver messo a segno un furto all’interno di un limoneto. Grazie ad una segnalazione che indicava la targa dell’auto utilizzata dai ladri i poliziotti sono riusciti a intercettare il veicolo sul quale avevano già caricato parte della refurtiva.

I due, pe sfuggire ai poliziotti, hanno dato vita a un inseguimento che si è dipanato dalla Provinciale per Riposto, dove sono stati intercettati, fino alla SS.114, dove sono stati “agganciati” da un’altra pattuglia del Commissariato che li ha tallonati fino a bloccarli in via Alcide De Gasperi.

Il 34nne P.A. e il 41nne T.A. erano riusciti a caricare ben 3 quintali di limoni, prima di aver abbandonato la rimanente refurtiva sul posto per darsi alla fuga. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per furto in concorso. Inoltre, sono stati sanzionati per aver violato le misure di contenimento. L’auto è stata sequestrata perché priva della prevista copertura assicurativa. Al proprietario, in sede di denuncia, è stata immediatamente restituita la refurtiva.