L'intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio

I Carabinieri di Catania hanno arrestato due fratelli catenesi di 22 e 29 anni per tentata rapina impropria. I due sono entrati in un un agrumeto dello Stradale Cardinale rubando circa 50 kg di limone verdello. I proprietari però sono intervenuti chiamando i militari. Ne è nata una lite nel corso della quale i due uomini hanno malmenato con un bastone uno dei due proprietari. L’intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio. Gli arrestati si trovano ora ai domiciliari.

A Palagonia, nel Catanese, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne di Ramacca per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni in autocertificazione e rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. Nel corso di un posto di blocco, il 40enne ha tentato di fuggire. Dopo essere stato bloccato è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di marijuana nascosta negli slip.

I Carabinieri di Palagonia hanno anche denunciato per falsa attestazione in autocertificazione tre uomini di Niscemi (CL) rispettivamente di 31, 45 e 51 anni dopo un controllo a bordo di un’auto. I tre hanno dichiarato di trovarsi in quel luogo proprio per prelevare il più anziano dei tre, circostanza però in breve smentita dai fatti. In auto i militari hanno trovato una dose di eroina.