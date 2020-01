L'uomo è stato bloccato a bordo di un furgone

I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato Roberto Cianchino, 55 anni, disoccupato, con precedenti penali, bloccato con mezzo quintale di limoni rubato da un fondo agricoli.

L’uomo, dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un controllo mentre era a bordo di un furgoncino che era carico di agrumi. I militari del comando provinciale di Siracusa hanno avuto il sospetto che fosse merce rubata, anche perché il mezzo stava percorrendo una stradina sterrata che consente di arrivare in alcuni appezzamenti di terreno, in particolare gestiti da aziende agricole.

L’uomo avrebbe voluto piazzare la refurtiva al mercato nero, probabilmente in quelle bancarelle, tutte abusive, disseminate su buona parte della città, da nord a sud.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell’azienda agricola presso la quale gli agrumi erano

stati trafugati, mentre Cianchino è stato condotto nella caserma della stazione di Solarino.

“Qui i militari, nel compilare gli atti, si sono anche accorti che l’uomo era già ricercato poiché destinatario

di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna, dovendo egli scontare una

pena di 3 mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile della commissione dei reati di lesioni personali,

violenza privata e minaccia commessi nel mese di agosto 2008” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

L’uomo è stato trasferito in una cella del carcere di Cavadonna.