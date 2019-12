Sono oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Siracusa in tutta la provincia a causa del maltempo. Il freddo ma soprattutto la neve hanno coperto le strade di collegamento tra i vari Comuni, quelli in bassa quota, come Floridia e Solarino, e quelli della zona montana, tra cui Palazzolo e Buccheri.

Nonostante gli inviti della Protezione civile, molti automobilisti hanno deciso di sfidare il gelo e le nevicate, per cui si sono registrati, nel corso della notte, diversi incidenti. Le auto, a causa dell’asfalto piuttosto insidioso, sono finite fuori strada, ma, per fortuna, non ci sono persone rimaste gravemente ferite. Nella serata di ieri, una macchina, con a bordo una coppia, marito e moglie, mentre percorreva l’ingresso di Siracusa, si è ribaltata. Gli occupanti sono stati trasferiti in ospedale ma non sono in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno anche soccorso automobilisti intrappolati nella neve: temendo per la loro incolumità, sono stati loro stessi a chiedere aiuto ai pompieri, che sono riusciti a trarli in salvo, al riparo dal rischio di ipotermia.

“Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco di Siracusa la notte scorsa a causa del maltempo è dell’eccezionale nevicata: auto in panne, recupero di autovetture finite fuori strada per il manto stradale viscido, alberi, pali di illuminazione pubblica e cartelloni pubblicitari pericolanti, strade bloccate, danni alla rete gas e altro ancora” fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa.