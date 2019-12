Un incendio scoppiato a Rosolini, in prossimità della chiesa Madre, ha danneggiato una macchina.

Il rogo, di probabile origine dolosa, si è verificato questa notte in pieno maltempo, che non ha dato tregua in tutto il Siracusano, flagellato da pioggia e neve.

Potrebbe trattarsi di un un avvertimento ma non è escluso che un petardo possa aver causato l’incendio, del resto a poche ore dal Capodanno qualcuno potrebbe aver deciso di anticipare i tempi e provare i botti appens acquistati.

Ci penseranno i carabinieri della stazione di Rosolini e della Compagnia di Noto a comprendere in che modo si è registrato il rogo ed eventualmente a rintracciare il responsabile. La macchina, come accertato dalle forze dell’ordine, appartiene ad una coppia di anziani.

L’ncendio ha rischiato di creare molti danni per la posizione del mezzo, vicino all’albero di Natale allestito dal Comune.