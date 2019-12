Temperature in picchiata

Temperature in picchiata nel Siracusano ma il fenomeno più eclatante è la neve a Floridia, a soli 15 chilometri da Siracusa, praticamente quasi sul livello del mare.

Le auto sono rimaste imbiancate così come le case ed in tanti hanno preferito restarsene tra le mura della propria abitazioni, rinunciando anche alla spesa per il cenone di domani e poi per il tradizionale pranzo del primo gennaio.

A Siracusa, si è abbattuta una grandinata e probabilmente è stata la causa di un incidente stradale con il ribaltamento di una macchina che stava percorrendo il viale Paolo Orsi, l’ingresso sud della città. Il fenomeno ha comunque creato qualche danno soprattutto alle auto, si sono salvate solo quelle già parcheggiate nel garage.

Neve anche nella zona montana, come a Palazzolo,ma anche ieri alcuni Comuni, come Buccheri, sono stati interessati dalle nevicate. Preoccupazione per senzatetto, infatti nel corso della mattinata le associazioni di volontariato hanno lanciato un appello per la raccolta straordinaria di indumenti.

La Protezione civile ha diramato un bollettino. “Nevicate in atto e gelate a quote superiori a 700 metri con possibili sconfinamenti fino a quote inferiori , si invita la cittadinanza che dovrà recarsi nella zona montana compreso Palzzolo Acreide ad evitare l’uso dell’auto qualora non sia strettamente necessario ed eventualmente spostarsi con pneumatici adatti al periodo invernale (gomme da neve, gomme termiche) o con catene a bordo e pronte all’uso.