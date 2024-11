L'arresto

La Polizia di Stato ha denunciato un 31enne italiano e una donna 30enne di cittadinanza bulgara i quali, dopo aver rubato una carta di debito, l’avevano utilizzata per acquistare prodotti alimentari in un bar dell’aeroporto di Catania. È quanto accaduto alcuni giorni fa nello scalo aereo etneo.

Le indagini

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di una donna che ha riferito agli agenti della Polizia di Frontiera di aver subito il furto della propria carta di debito mentre si trovava sul pullman per raggiungere l’aeroporto di Catania. In particolare, la signora ha raccontato di essersi accorta del furto in seguito alla ricezione di un sms, sul proprio telefono cellulare, che la avvertiva di una transazione a suo carico, presso un bar dell’aerostazione, transazione legata all’utilizzo della carta le era stata rubata.

Nell’immediatezza, gli agenti hanno acquisito informazioni dal personale di quell’esercizio commerciale, che ha anche fornite le descrizioni dei due individui che avevano indebitamente usato la carta. In questo modo i poliziotti sono stati in grado di rintracciare i due proprio all’interno della sala partenze. Gli stessi, inizialmente, hanno cercato di negare ogni coinvolgimento nella vicenda; tuttavia, mentre venivano interrogati dai poliziotti, la donna con un maldestro tentativo ha provato a disfarsi della carta di debito gettandola all’interno di un contenitore dei rifiuti.

Recuperata la carta

L’occhio attento degli agenti, che si sono accorti di quanto stava accadendo, ha consentito di recuperare la carta. I due sono stati, dunque, accompagnati negli uffici della Polizia di Frontiera, dove gli agenti li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Spaccio nel Catanese, due arresti e decine di dosi sequestrate

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarosa hanno eseguito due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un’operazione mirata. Il primo blitz ha avuto luogo in un magazzino in via del Maggiolino, utilizzato come punto vendita di droga. I militari, dopo un’attenta attività investigativa, hanno sorpreso i due spacciatori in flagranza di reato. Il magazzino, protetto da un sistema di videosorveglianza e due porte d’accesso, era frequentato da numerosi acquirenti. I Carabinieri, approfittando dell’ingresso di un cliente, sono riusciti a penetrare nel locale, sorprendendo uno spacciatore di 29 anni mentre controllava le telecamere di sorveglianza. L’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente cocaina, ma è stato bloccato dai militari. All’interno del magazzino sono stati trovati crack, marijuana, denaro contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Un minorenne di 17 anni, addetto al controllo degli accessi, è stato anch’esso fermato.

Secondo arresto ad Aci Catena

Un secondo arresto è stato effettuato ad Aci Catena, dove i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno fermato un 51enne pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, dopo essere stato pedinato dai militari, è stato fermato a bordo della sua auto mentre si dirigeva ad Acireale. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di nascondere alcune dosi di crack, ma è stato scoperto dai Carabinieri. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori dosi di crack e cocaina, oltre a due bilancini di precisione. La droga era nascosta in una tazza in cucina.

