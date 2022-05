L'accusa di furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio (CT) hanno denunciato una 19enne e un 22enne entrambi di nazionalità romena accusati di furto aggravato in concorso dopo che avevano fatto razzie al supermercato senza pagare.

Gli zaini pieni di merce rubata

Nella serata è pervenuta, tramite il 112 Numero Unico Emergenza, la richiesta d’intervento da parte del responsabile del personale di un supermercato di Sant’Antonio che ha segnalato un furto in atto all’interno dell’attività commerciale. I due giovani hanno pensato di fare incetta di articoli di cancelleria e di igiene personale, aggirandosi tra gli scaffali e, con disinvoltura, hanno riempito di prodotti uno zaino e una borsa.

La chiamata al 112 del titolare

Purtroppo per loro, tra gli scaffali, impegnato a fare acquisti, vi era anche il responsabile del personale dell’esercizio commerciale che incredulo ha osservato i due “all’opera” e ha quindi contattato il responsabile del punto vendita. Quest’ultimo si è attivato chiamando il 112 e si è fatto trovare fuori dal supermercato attendendo l’uscita dei due giovani in compagnia anche dei carabinieri nel frattempo prontamente sopraggiunti.

Il furto del valore di 550 euro

Non appena i due giovani, dopo aver pagato solo alcuni generi alimentari ed un articolo di cancelleria, hanno superato le casse per loro è scattato il controllo. Invitati a svuotare lo zaino e la borsa i due sono stati trovati in possesso di 24 penne a sfera, una confezione da 10 pezzi di altre penne e 54 prodotti per la cura dell’igiene orale. Tutti i prodotti recuperati, del valore economico di circa 550 euro, sono stati poi restituiti al responsabile del punto vendita.