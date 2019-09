Sarebbero responsabili anche di altri colpi

Gli uomini delle Volanti della Polizia di Catania hanno bloccato e arrestato due persone di nazionalità rumena di 26 e 27 anni perché ritenute responsabili di aver rubato alcuni profumi di una prestigiosa griffe da un centro commerciale.

In seguito alla denuncia del furto, i poliziotti hanno dubito iniziato la ricerca grazie alla descrizione fornita dai testimoni del furto. I due sono stati rintracciati in via Etnea e sono stati bloccati. Presi con le mani nel sacco i due rumeni hanno confessato il furto e hanno consegnato la merce rubata agli agenti.

I due ragazzi sarebbero gli autori, secondo la polizia, di altri furti eseguiti all’interno del centro commerciale. Sono stati quindi portati alla Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio.