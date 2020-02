Fermato un giovane senza casco

Il personale delle volanti di Catania ha denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza un ragazzo minorenne. Gli agenti lo hanno fermato mentre guidava uno scooter senza casco protettivo e imboccava contromano una strada.

In seguito all’alt ha tentato la fuga ma un poliziotto lo ha bloccato afferrandolo per il giubbotto. Dai controlli è stato scoperto che lo scooter era sottoposto a fermo amministrativo in quanto già guidato dal ragazzo ragazzo senza casco e senza patente. Il mezzo è stato dunque sequestrato.

Un’altra pattuglia ha fermato due uomini che cercavano di asportare un trasformatore da una cabina elettrica. Alla vista dei poliziotti i due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dopo pochi metri. I due sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato.