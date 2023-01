In due sono stati arrestati a Catania dai carabinieri

Con l’auto presa a noleggio per rubare il ponteggio di un cantiere a Catania. La strategia però non ha funzionato per due malviventi. I carabinieri li hanno arrestati con le mani nel sacco. Intervenuti dopo una segnalazione anonima, i militari dell’Arma hanno beccato i due mentre caricavano la vettura con i tubi del ponteggio installato in viale Castagnola a Catania.

I controlli rafforzati

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno maturato questa operazione nell’ambito di uno specifico piano che prevede l’intensificazione dei servizi di pattugliamento. Il tutto dietro input del comando provinciale di Catania per questo specifico periodo delle festività natalizie. I militari in questo contesto hanno arrestato in flagranza di reato due catanesi di 37 e 44 anni, entrambi con precedenti, per furto aggravato. Beccati proprio a rubare all’interno del cantiere.

La segnalazione

L’attività ha preso spunto dalla segnalazione di un passante alla centrale operativa. Ha chiamato il 112 dopo aver visto due persone sospette all’interno di un cantiere edile in viale Castagnola. I militari dell’Arma sono intervenuti subito sul posto per effettuare le verifiche del caso.

L’auto a noleggio per il furto

In particolare i carabinieri hanno effettuato un’ispezione ed effettivamente notavano i due catanesi. I malintenzionati erano intenti a rubare dentro il cantiere le componenti di un ponteggio all’interno dell’abitacolo di una Lancia Y. Si scoprirà che quell’auto era stata noleggiata dai due proprio per commettere questo tipo di furto. Dentro il veicolo erano già state riposte diverse pedane. I carabinieri hanno quindi bloccati i due presunti ladri e l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.

Numerosi casi

Numerosi i furti che si sono registrati recentemente nei cantieri Catanesi. Recentemente i carabinieri hanno anche arrestato un 36enne e un 38enne a San Gregorio di Catania perché sorpresi a rubare pedane di un ponteggio. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gravina ad arrestare con le mani nel sacco per “furto aggravato in concorso” i due catanesi. Sono sempre più frequenti i furti nei cantieri edili sull’isola.