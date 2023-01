Obiettivo: coprire i vuoti in organico

Non si fermano le assunzioni nella sanità siciliana. Dopo i concorsi all’Asp di Caltanissetta, di Agrigento e di Siracusa, l’Asp di Catania ha indetto un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 190 dirigenti medici di varie discipline a tempo pieno e indeterminato.

L’obiettivo è ancora una volta quello di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria colmando i vuoti in organico emersi dalla ricognizione fatta dal precedente governo regionale.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 4 a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 27 dicembre 2022, in esecuzione a una delibera del 14 ottobre ed è consultabile sul sito aspct.it nella sezione riservata ai bandi di concorso (area dirigenza).

I posti disponibili

Nel dettaglio i posti a concorso sono così suddivisi:

17 posti di Anestesia e Rianimazione;

7 di Chirurgia generale;

16 di Direzione medica di Presidio ospedaliero;

5 di Gastroenterologia;

4 di Ginecologia e Ostetricia;

3 di Igiene degli alimenti e nutrizione;

11 di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;

2 di Medicina del lavoro;

44 di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

17 di Medicina fisica e Riabilitazione;

4 di Medicina trasfusionale;

2 di Nefrologia;

2 di Neonatologia;

1 di Oncologia medica;

10 di Ortopedia e Traumatologia;

3 di Otorinolaringoiatria;

6 di Patologia clinica;

6 di Pediatria;

1 di Pneumologia;

11 di Psichiatria;

16 di Radiologia diagnostica

2 di Urologia.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 23:59 del 26 gennaio 2023 tramite la seguente piattaforma.

Lanza: “Con questo nuovo avviso copriremo il più alto numero possibile di posti in organico”

Come ha sottolineato il commissario straordinario dell’Asp di Catania Maurizio Lanza “con questo nuovo avviso continuiamo a sostenere la capacità occupazionale della nostra Azienda in modo da poter coprire il più alto numero possibile dei posti vuoti in organico. Per l’area dell’emergenza sappiamo che permangono le criticità di sistema ormai note in tutto il Paese, ma non ci sottraiamo alla sfida e contiamo anche sulla capacità dei territori di richiamare competenze e professionalità.

Di Bella: “il mercato del lavoro richiede nuove procedure di reclutamento per assicurare il quotidiano funzionamento dei servizi”

“Le attuali condizioni del mercato del lavoro per le professioni sanitarie, e in particolare per medici specializzati – ha aggiunto il direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella -impongono spesso il moltiplicarsi di procedure di reclutamento per assicurare la disponibilità di personale necessaria al quotidiano funzionamento dei servizi. Questi ultimi avvisi si aggiungono al già cospicuo lavoro messo in campo dall’UOC Risorse umane, diretta da Santo Messina, per poter garantire gli obiettivi di programmazione aziendale a fronte delle difficoltà con le quali ci misuriamo ogni giorno”.

Presto anche un concorso per primari. Rapisarda: così consolidiamo “il management aziendale”

Sempre l’Asp di Catania ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), n. 18 del 30.12.2022, un bando per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti Unità Operative: UOC Cure Primarie e Integrazione Socio-Sanitaria; UOC Farmacia P.O. di Caltagirone; UOC Igiene Ambienti di Vita; UOC Implementazione dei Percorsi terapeutici e Verifica Appropriatezza; UOC Neurologia DEA 1 P.O. di Caltagirone; UOC Oculistica DEA 1 P.O. di Acireale; UOC Ortopedia e Traumatologia Presidio di Base P.O. di Biancavilla; UOC Ortopedia e Traumatologia Presidio di Base P.O. di Paternò; UOC Salute della donna e prevenzione Oncologica; UOC Servizio di Psicologia. Per partecipare alla selezione bisognerà attendere la pubblicazione sulla GURI (Gazzetta Ufficiale).

Come ha sottolineato il direttore sanitario Antonino Rapisarda “nell’ultimo triennio, caratterizzato soprattutto dal Covid abbiamo nominato ben 38 nuovi primari, e abbiamo già calendarizzato 21 selezioni per la nomina di altrettanti direttori di Unità Operative Complesse. Con questo nuovo concorso diamo continuità al lavoro intrapreso in modo da consolidare il management aziendale”.

Anche l’ASP di Palermo assume: nuova selezione per 53 dirigenti medici

In esecuzione a una delibera del 14 novembre firmata dal direttore generale Daniela Faraoni, è stato emanato un nuovo bando per il reclutamento di 53 dirigenti medici a tempo pieno e indeterminato (15 dirigenti medici di Radiodiagnostica, 36 di Medicina fisica e riabilitativa e 2 pediatri).

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le ore 23:59 del 2 febbraio 2023 tramite la seguente piattaforma.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso disponibile sul sito dell’ASP di Palermo o sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi (GURI), 4 a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 1 del 3 gennaio 2023.