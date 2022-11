I nuovi bandi pubblicati in GURS

Continuano le assunzioni nella sanità siciliana. Dopo gli ultimi concorsi per medici e dirigenti dell’Asp e dell’Ospedale Civico e le annunciate stabilizzazioni, ai sensi della legge n. 234/2021 e D.L.gs n. 75/2017 e del personale dell’era Covid, sono stati indetti in Sicilia nuovi bandi di concorso per 509 posti.

Si tenta così di colmare i vuoti in organico, sulla base della ricognizione effettuata dal governo Musumeci, per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) previsti dal Servizio Sanitario Nazionale e ridurre il ricorso temporaneo ai medici stranieri.

I posti disponibili

Al momento, i principali concorsi mettono in palio:

n. 192 assunzioni a tempo indeterminato all’ Asp di Caltanissetta per dirigenti medici in varie discipline, da inserire dopo una selezione per titoli ed esami, in base alla delibera del direttore generale n. 2557 del 31 ottobre 2022;

a tempo indeterminato all’ per dirigenti medici in varie discipline, da inserire dopo una selezione per titoli ed esami, in base alla delibera del direttore generale n. 2557 del 31 ottobre 2022; n. 130 incarichi a tempo determinato all’ Asp di Agrigento per vari ruoli tecnici e profili del comparto, approvati con delibera del commissario straordinario n. 1834 del 10 novembre 2022. La selezione, per titoli ed esami, interesserà in particolare n. 43 collaboratori amministrativi professionali (cat. D); n. 53 assistenti amministrativi (cat. C); n. 10 collaboratori ingegneri civili/edili (cat. D); n. 8 educatori professionali socio-pedagogici (cat. D); n. 16 collaboratori professionali assistenti sociali (cat. D);

incarichi a tempo determinato all’ per vari ruoli tecnici e profili del comparto, approvati con delibera del commissario straordinario n. 1834 del 10 novembre 2022. La selezione, per titoli ed esami, interesserà in particolare n. 43 collaboratori amministrativi professionali (cat. D); n. 53 assistenti amministrativi (cat. C); n. 10 collaboratori ingegneri civili/edili (cat. D); n. 8 educatori professionali socio-pedagogici (cat. D); n. 16 collaboratori professionali assistenti sociali (cat. D); n. 99 posti a tempo indeterminato per dirigenti medici e veterinari all’Asp di Siracusa. La procedura concorsuale per titoli è stata approvata con deliberazione n. 1484 del 15 novembre 2022 e prevede nello specifico n.12 posti in anestesia e rianimazione; n. 20 posti disciplina in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; n. 2 posti in malattie dell’apparato respiratorio; n. 3 posti in malattie infettive; n. 2 posti in ematologia; n. 5 posti in geriatria; n. 5 posti in medicina fisica e riabilitazione; n. 10 posti in psichiatria; n. 1 posto in urologia; n. 1 posto in farmacologia e tossicologia clinica; n. 4 posti in medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro; n. 1 posto in direzione medica di presidio ospedaliero; n. 2 posti in neurologia; n. 10 posti in ostetricia e ginecologia; n. 1 posto in otorinolaringoiatria; n. 1 posto in radiodiagnostica; n. 12 posti in organizzazione dei servizi sanitari di base; n. 2 posti in igiene epidemiologia e sanità pubblica; n. 2 posti dirigente veterinario in sanità animale; n. 1 posto dirigente veterinario in igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; n. 2 posti dirigente veterinario in igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti, di origine animale e loro derivati).

Sono previsti altri incarichi per un numero inferiore di posti presso l’ASP di Palermo, di Ragusa, di Trapani e di Messina, ma anche l’ospedale Garibaldi di Catania, il policlinico Gaetano Marino di Messina e gli ospedali Civico, Sofia-Cervello e Policlinico di Palermo.

Come candidarsi

Per partecipare ai rispettivi bandi sarà necessario trasmettere la domanda per via telematica, accedendo tramite apposite credenziali SPID o CIE, secondo le istruzioni e tramite le piattaforme indicate negli avvisi, disponibili in GURS n. 15 del 25 novembre 2022.