Fioccano i concorsi e le stabilizzazioni nel mondo della sanità siciliana. Lo aveva annunciato in estate l’Assessore alla Salute Ruggero Razza e in effetti negli ultimi mesi negli ospedali siciliani sono stati aperti diversi bandi, nonostante i malumori dei sindacati che vorrebbero prima la stabilizzazione del personale dell’era Covid.

Gli avvisi più importanti hanno riguardato il personale infermieristico e sanitario. Il bando più corposo è quello in scadenza (termine ultimo 17 novembre), indetto dall’ASP di Palermo e che interessa 217 dirigenti medici, da inserire a tempo determinato.

Una buona notizia se pensiamo che sempre più spesso le strutture sanitarie si ritrovano costrette a selezionare medici stranieri per garantire i normali servizi di assistenza sanitaria.

Vediamo quali sono i requisiti e come partecipare.

I posti disponibili

In particolare, presso l’Asp di Palermo al momento sono aperte le seguenti posizioni:

28 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;

6 posti di dirigente medico di audiologia e foniatria;

22 posti di dirigente medico di chirurgia generale;

2 posti di dirigente medico di gastroenterologia;

16 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia;

4 posti dirigente medico di igiene degli alimenti e della nutrizione;

1 posto di dirigente medico di malattie infettive;

4 posti di dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia;

9 posti di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio;

10 posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

3 posti di dirigente medico di medicina dello sport;

10 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

1 posto di dirigente medico di medicina genetica;

15 posti di dirigente medico di medicina legale;

1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale;

4 posti di dirigente medico di neonatologia;

12 posti di dirigente medico di neurologia;

1 posto di dirigente medico di oncologia;

36 posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base;

18 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria;

10 posti di dirigente medico di psichiatria;

3 posti di dirigente medico di urologia.

I requisiti specifici

Per partecipare alla selezione bisognerà possedere una laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Le procedure selettive

I candidati dovranno sostenere delle prove scritte (una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti relativi alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica), una prova pratica e una prova orale, volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro le ore 23:59 del 17 novembre, attraverso la piattaforma dedicata ai concorsi dell’ASP di Palermo, secondo quanto prescritto dall’avviso.

Per maggiori dettagli consulta il bando dell’Asp di Palermo.

Altri 5 posti al Civico di Palermo

L’A.R.N.A.S Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ha indetto un bando per 5 dirigenti medici, due per il reparto di gastroenterologia e tre per il reparto di medicina trasfusionale.

Il termine ultimo per partecipare al concorso sarà l’8 dicembre 2022. La candidatura dovrà essere inviata secondo le istruzioni riportate nell’avviso e inviata all’indirizzo PEC ospedalecivicopa@pec.it.

Per maggiori dettagli consulta il bando.