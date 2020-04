Il denaro restituito all'autista

Gli agenti del Commissariato Centrale di Catania hanno arrestato il Claudio Leotta, 41 anni, responsabile di furto aggravato. I poliziotti hanno arrestato l’uomo dopo la segnalazione di un autista di un pullman di linea che ha indicato una persona che stava correndo lungo via VI Aprile. Gli agenti lo hanno rincorso e e lo hanno bloccato in via Platamone.

L’uomo era salito sul pullman e si era impossessato della cassetta posta vicino al lato guida, contenente il denaro incassato con l’emissione dei biglietti. Accompagnato presso gli Uffici del Commissariato l’uomo è stato identificato e arrestato. Il denaro è stato restituito al conducente dell’AST. Il Pm ha disposto la convalida dell’arresto. L’uomo è stato rimesso in libertà.