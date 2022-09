Oggi a Catania

Rifiuti, sanità e infrastrutture. Questi i temi su cui punta il leader della Lega, Matteo Salvini che tocca anche una delle questioni che tornano in auge nelle campagne elettorali il ponte sullo Stretto. “Costa più non fare il ponte sullo Stretto che realizzarlo”, dice.

Aspetto ottimi risultati elettorali

“Rifiuti, sanità, infrastrutture” ma anche “pesca e agricoltura sono temi a cui teniamo parecchio”. Lo dice, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il leader della Lega Matteo Salvini, che oggi sarà alle Ciminiere di Catania. ‘Mi attendo un ottimo risultato, sia alle Regionali che alle Politiche – dice ancora -. La Lega ha dimostrato di tenere ai programmi anziché alle poltrone e all’unità del centrodestra anziché al proprio orticello. Confermo di essere orgoglioso della nostra classe dirigente, che infatti anche in questo caso si è dimostrata molto responsabile”.

Il caro bollette tema di scontro politico

“L’emergenza nazionale è legata alle bollette: per questo sono necessari almeno 30 miliardi oggi per evitare di spenderne almeno tre volte tanto domani tra disoccupazione, cassa integrazione e drammatico impoverimento del Paese – aggiunge -. Non capisco perché a sinistra, ma non solo a sinistra, siano fermi e non vogliano intervenire. Non vorrei che il Pd, sapendo di perdere, voglia ritardare gli interventi per far governare il centrodestra sulle macerie”.

I temi del lavoro e di giovani

“Per quanto riguarda il lavoro, la flat tax al 15% ha già consentito a più di 100mila giovani di avviare una attività. E la riforma di Quota 41, così come Quota 100, favorirà il ricambio generazionale – dice Salvini – Aggiungo la necessità di rafforzare il legame tra le scuole e il mondo del lavoro, per rendere ragazze e ragazzi pronti per le richieste del mercato. Ecco perché ritengo folle chi, a sinistra, si permette di insultare gli istituti tecnici’.

Si ai termovalorizzatori

Per Salvini, “bisogna realizzare i termovalorizzatori come succede in tante regioni italiane e in tutta Europa: non ci sono alternative, i troppi No di sinistra e 5 Stelle condannano l’Italia all’arretratezza. Altri Paesi, con i termovalorizzatori, hanno città pulite, bassi costi e ottengono energia’. ‘Nel programma di governo della Lega e del centrodestra – conclude – c’è un grande e ambizioso progetto: il Ponte sullo Stretto. Ai siciliani, costa di più non farlo che realizzarlo. Oggi i cittadini pagano un prezzo troppo alto per perdita di tempo, mancanza di opportunità, costi. Realizzare il Ponte sarebbe uno straordinario messaggio di orgoglio siciliano e italiano per tutto il mondo, un grande passo in avanti per tutti”.