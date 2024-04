Dalla Presidenza della Regione siciliana filtra che il governatore Renato Schifani assumerà a interim le deleghe dell’assessore Luca Sammartino, indagato per corruzione dalla Procura di Catania e sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche.

L’avviso di garanzia all’alba

E’ stato notificato all’alba, a Luca Sammartino, l’avviso di garanzia per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catania. I carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione a Catania intorno alle 6. Sammartino era rientrato ieri in Sicilia dopo avere concluso la missione a Verona, dove ha gestito, la partecipazione della Regione al Vinitaly.

Chi è Luca Sammartino

Luca Sammartino è l’azionista di riferimento della Lega di Salvini in Sicilia. Per il governo Schifani ha anche la delega ai rapporti con l’Assemblea regionale siciliana. È tra i politici più rampanti nell’isola e nelle ultime due elezioni regionali è stato il più votato o tra i più votati in Sicilia. Nella disputa interna alla Lega di qualche mese fa, proprio la corrente Sammartino aveva prevalso rispetto all’ala che faceva riferimento all’eurodeputata Annalisa Tardino poi sostituita alla guida del Carroccio da Claudio Durigon. In passato era stato esponente dell’Udc, poi passato al Pd e successivamente era confluito in Italia viva, prima di approdare alla Lega.

Le parole del gip: “Allarmante il suo comportamento”

“Senz’altro allarmante e indicativo di una personalità incline a commettere azioni delittuose è il comportamento dell’indagato, diretto alla ricerca di informazioni sull’esistenza di indagini a suo carico, anche istigando altri a commettere reati pur di fornirgliele”. Lo scrive il gip di Catania, Carla Aurora Valenti, sul vicepresidente della Regione Luca Sammartino, indagato per corruzione e sospeso per un anno dall’esercizio della funzione pubblica nell’ambito di un’inchiesta anche per voto di scambio politico mafioso. Il giudice sottolinea, inoltre, “la gravità dei delitti di corruzione propria commessi, la capacità del Sammartino di incidere pesantemente nelle scelte dell’amministrazione comunale di Tremestieri Etneo (basti pensare, in via esemplificativa, alle imposizioni di voto ai consiglieri comunali Smecca Ferdinando e Torre Giancarlo), la sua condivisione del progetto che avrebbe alterato le regole di un’onesta competizione elettorale, progetto alla cui realizzazione ha collaborato attivamente, traendone anche benefici personali, l’intervento con i funzionari regionali fondamentale per l’illecito risultato avuto di mira”.

