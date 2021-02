Controlli in strada e sui migranti

Controlli interforze a San Berillo a Catania

Identificate 61 persone e controllati 43 automezzi

Arrestato un cittadino gambiano

E’ la sesta edizione dell’operazione straordinaria interforze all’interno del quartiere San Berillo Vecchio, a Catania, disposta dal Questore Mario Della Cioppa. L’operazione segna la costante attenzione al centro storico e al quartiere di San Berillo in particolare che ha contribuito ad accrescere la percezione di sicurezza e che già quotidianamente si sviluppa attraverso presidi quotidiani serali e notturni da parte di tutte le forze di polizia, in ogni giorno della settimana, con il contributo della polizia Locale e dell’ Esercito.

Controlli straordinari continui

Oltre all’introduzione di pattuglie dedicate ogni giorno, nelle ore serali e notturne, con il supporto dei Militari dell’Esercito dell’operazione Strade Sicure, è stata introdotta anche una modalità straordinaria di controlli che con costanza tende a verificare le condizioni di sicurezza su tutto il rione anche con controlli mirati presso luoghi ritenuti sensibili, esercizi pubblici e presenza di persone. E l’operazione odierna costituisce la sesta edizione da quando sono stati attivati controlli straordinari, quindi dal luglio dello scorso anno e si susseguiranno con costanza e periodicamente.

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale

In particolare sono stati controllati 6 esercizi commerciali e contestati 4 illeciti amministrativi a vario titolo, di cui 1 per inosservanza delle norme di prevenzione Covid19 con relativa chiusura per 5 giorni; 1 per mancanza SCIA; 2 per omesso aggiornamento del manuale HACCP. Sono state irrogate sanzioni pecuniarie per un totale di euro 11.000. Il titolare di un esercizio commerciale, inoltre, è stato indagato in stato di libertà per l’ inadeguata conservazione degli alimenti vegetali, con conseguente sequestro degli alimenti stessi.

Sono state identificate 61 persone e sono stati controllati 43 automezzi, contestato complessivamente 45 infrazioni al Codice della Strada con sanzioni per un totale di euro 12.500 circa. Cinque cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della regolarità del loro soggiorno sul Territorio Nazionale e ne è stato denunciato uno per irregolarità nella tenuta dei documenti di riconoscimento. È stato arrestato un cittadino gambiano che, volendo sottrarsi al controllo, ha minacciato gli agenti brandendo una bottiglia di vetro rotta e dandosi, immediatamente dopo, alla fuga. L’uomo è stato a lungo inseguito e, una volta raggiunto è stato bloccato e ammanettato. Condotto in Questura è stato formalmente arrestato perché inosservante all’ordine di espulsione a suo carico emesso dal Questore di Bari nel 2020, e perché responsabile di violenza, minacce e resistenza e il pm di turno ne ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.