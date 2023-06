Sulla statale 385

Tragedia della strada nel catanese. Due persone sono morte in un incidente sulla strada statale 385 “Di Palagonia”, all’altezza di Mineo, in direzione dello svincolo con la confluenza verso l’innesto con la statale 124. Le vittime sono una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 25 anni, entrambi di Niscemi, Rocco Di Dio e Marika Ficicchia









Le notizie fornite da Anas

A rendere noto lo scontro è l’Anas che parla di un incidente definito “autonomo”. in pratica l’auto si sarebbe schiantata senza coinvolgere altri veicoli.

Il traffico è rallentato in direzione proprio dell’innesto della strada statale 124, sulla strada statale 385 “Di Palagonia” al km 36,935 all’altezza del comune di Mineo nel Catanese.

Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

Fine settimana di sangue sulle strade

E’ un fine settimana drammatico sulle strade siciliane che era stato aperto da un terribile incidente nell’Agrigentino con due persone morte carbonizzate dentro la propria auto.

Per quell’incidente viene ipotizzato il duplice omicidio stradale. Per questo l’ipotesi di reato indaga la Procura di Agrigento. Iscritto nel registro degli indagati il 42enne che ieri era alla guida dell’Audi A3 che ha tamponato la Fiat Panda che ha poi preso fuoco. Nel rogo della vettura sono morte le due persone che erano a bordo, Giuseppe Nobile, 75 anni, e la compagna Calogera Stella, di 70. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del bivio per Favara.

Le due auto coinvolte sequestrate

L’iscrizione nel registro degli indagati del 42enne è stata eseguita dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella e dal sostituto Gloria Andreoli. La Procura sta coordinando le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia provinciale che hanno sequestrato le due vetture.

La prima ricostruzione

Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro Fiat Panda che ha preso fuoco. Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un’altra auto e si sarebbe ribaltato più volte sulla carreggiata. Questo è solo l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni fa tragedia sulla Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti. Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza.

