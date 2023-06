E’ morto all’ospedale Policlinico di Palermo Salvatore Goletta, l’uomo di 83 anni di Marineo che era rimasto ferito nell’incidente avvenuto lungo la statale 118 tra Bolognetta e Marineo. Un violento scontro tra una Fiat Panda e una Ford Focus.

Goletta era rimasto incastrato fra le lamiere della sua Panda che si era scontrata con una Ford Focus a bordo della quale c’erano un altro uomo e una bambina di 11 anni. Nell’incidente è rimasta ferita anche la bambina che proprio nel giorno dell’incidente compiva il compleanno. E’ stata portata all’ospedale Di Cristina.

ferite anche altre due persone che si trovavano nella Ford Focus.

Ieri uno scontro mortale a Scoglietti

Un tragico incidente mortale era avvenuto, invece, ieri lungo la strada per Scoglitti al km 9 in contrada Zafaglione nel Ragusano. Attorno a mezzogiorno c’è stato uno scontro tra una Bmw ed una moto. Nell’impatto il motociclista è finito a terra ed è morto. La vittima è un uomo di 37 anni di Vittoria.

In corso i rilievi polizia municipale di Vittoria per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

La vittima

La vittima è Sergio Scribano, di 37 anni, vittoriese. L’uomo viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata con un’autovettura. Scribano è finito sull’asfalto: è stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria. È morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso, mentre i medici stavano tentando i primi interventi.

Pochi giorni fa incidente mortale sulla Palermo-Agrigento

Quella odierna è l’ennesima fatalità sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni fa incidente mortale nella Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti.

Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana (44 anni) e un’altra automobilista (21 anni), sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto, oltre alle squadre dell’Anas e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 44 anni, che viaggiava insieme alla madre in direzione Agrigento, a bordo di una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando prima contro un Daily Iveco e poi contro la Peugeot 5008 guidata dalla ragazza. Il figlio della vittima (M. A. le iniziali) è stato soccorso e portato con l’elicottero del 118 al Civico. Meno gravi invece le condizioni della giovane automobilista, Z. S., di Mezzojuso. Illeso invece il conducente del furgone.