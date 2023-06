Lo schianto sulla A20

Enzo Rizzo, 60 anni carabiniere in pensione, di Gualtieri Sicaminò ma residente a Barcellona è morto ieri sera nel reparto di Rianimazione del Policlinico dov’era ricoverato dopo un incidente lo scorso 28 maggio sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Rometta.

Rizzo superato lo svincolo di Rometta nella galleria artificiale Enzo Rizzo ha perso improvvisamente il controllo della sua Harley Davidson che, dopo aver urtato un cartello stradale e la parete della galleria si è ribaltata.

La tragedia di Favara

Tragedia lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento. Due persone anziane, Giuseppe Nobile, 75 anni, Calogera Stella, 70 anni, sono decedute in un terribile incidente avvenuto nei pressi del bivio di Favara. Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro Fiat Panda che ha preso fuoco.

Per questo motivo sono ancora in corso le operazioni di riconoscimento delle salme. Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un’altra auto e si sarebbe ribaltato più volte sulla carreggiata. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e personale medico. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, una vittima e due feriti

Questo è solo l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni fa tragedia sulla Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti.







Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana (44 anni) e un’altra automobilista (21 anni), sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto, oltre alle squadre dell’Anas e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 44 anni, che viaggiava insieme alla madre in direzione Agrigento, a bordo di una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando prima contro un Daily Iveco e poi contro la Peugeot 5008 guidata dalla ragazza. Il figlio della vittima (M. A. le iniziali) è stato soccorso e portato con l’elicottero del 118 al Civico. Meno gravi invece le condizioni della giovane automobilista, Z. S., di Mezzojuso. Illeso invece il conducente del furgone.

Tragedia a Lascari, la vittima un giovane di 29 anni

Pochi giorni prima un incidente mortale a Lascari in contrada Gorgo Lungo è costato la vita ad un giovane di 29 anni. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina è finita prima contro le recinzioni di diverse villette e poi ha finito la corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione. Il passeggero a bordo Andrea Finocchio di 29 anni è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù.

