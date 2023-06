E’ stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo una giovane di 21 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Palermo Agrigento nei pressi di Bolognetta.

E’ il terzo incidente in quel tratto in meno di una settimana. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Nella zona sono intervenuti anche gli operai dell’Anas. La strada in quel tratto è chiusa per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.

Incidente a Bolognetta, quattro auto coinvolte e due feriti

Incidente con due feriti e quattro auto coinvolte poco dopo l’alba di oggi nel Palermitano. E’ successo all’altezza del territorio di Bolognetta, il bilancio poteva sicuramente essere ben peggiore considerando la dinamica e il numero elevato di mezzi coinvolti.

L’impatto si è verificato sulla strada statale 121 “Catanese”, la strada per ore rimasta chiusa al traffico in direzione dell’innesto con la statale 113 a Palermo. per l’esattezza transito vietato al km 241,350 all’altezza di Bolognetta. Nel sinistro, che ha coinvolto quattro autovetture, si registrano due feriti. Il personale di Anas, vigili del fuoco e le forze dell’ordine sul posto per la gestione dell’evento.

Incidente sulla statale a Bolognetta, muore un uomo

E’ morto all’ospedale Policlinico di Palermo Salvatore Goletta, l’uomo di 83 anni di Marineo che era rimasto ferito nell’incidente sulla statale 118 nei pressi di Bolognetta.

Goletta era rimasto incastrato nelle lamiere della sua Panda che si era scontrata con una Ford Focus dove c’era un altro uomo e una bambina di 11 anni che è ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo, e altre due persone che si trovavano nella Ford Focus.

La procura ha disposto l’autopsia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri.