indagini dei carabinieri



Un grave incidente stradale si è verificato sulla Catania-Ragusa tra contrada Coffa e contrada Chiara. Nello scontro, sulle cui cause ci sono le indagini delle forze dell’ordine, sono rimasti coinvolti un camper ed una macchina, alla cui guida c’era una donna.

Lo scontro ed i feriti

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camper avrebbe perso il controllo finendo nella corsia opposta. I soccorritori hanno prestato le cure ai feriti, che dovrebbero essere due, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti: i mezzi sono rimasti sulla strada anche per consentire ai carabinieri di compiere i rilievi.

Incidente con aggressione nel Ragusano

Due giorni fa si è verificato un altro incidente stradale in Sicilia dai contorni ancora da chiarire in cui si è parlato addirittura di aggressione. E’ accaduto tra sabato e domenica all’1.30 della notte a Vittoria, nel ragusano. A scontrarsi due auto, una Fiat Punto e un’Alfa 147 davanti ad un distributore Esso che si trova in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Un luogo noto per una strage avvenuta il 2 gennaio del 1999, quando la stidda agrigentina fece uccidere gli stiddari Angelo Mirabella, Rosario Nobile e Claudio Motta, di Agrigento, insieme a due vittime innocenti, Rosario Salerno e Salvatore Ottone. In seguito all’incidente il proprietario della Fiat Punto portato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per essere medicato. All’uscita, ieri mattina, ad aspettarlo c’era un uomo che lo ha colpito con il calcio di una pistola, procurandogli una profonda ferita. L’aggressore è poi fuggito. Indagini per capire cosa sia successo.

Incidente nel Palermitano

Incidente con due feriti e quattro auto coinvolte ieri nel Palermitano. E’ successo all’altezza del territorio di Bolognetta, il bilancio poteva sicuramente essere ben peggiore considerando la dinamica e il numero elevato di mezzi coinvolti.

L’impatto

L’impatto si è verificato sulla strada statale 121 “Catanese”, la strada per ore rimasta chiusa al traffico in direzione dell’innesto con la statale 113 a Palermo. per l’esattezza transito vietato al km 241,350 all’altezza di Bolognetta. Nel sinistro, che ha coinvolto quattro autovetture.

