due le vittime

E’ stata una giornata di sangue, quella di ieri, sulle strade siciliane. L’ennesima tragedia della strada, che ha mietuto un’altra vittima, è avvenuta ieri con la morte Emanuele Giangrande, motociclista di trent’anni di Marsala. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 21, in contrada Spagnola, nel tratto di strada tra la Chiesa del Rosario e il ristorante Mozia.

Secondo una prima ricostruzione Emanuele era bordo della sua moto di grossa cilindrata e si stava dirigendo verso Marsala.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, secondo quanto rilevato sul posto da carabinieri e polizia, scivolando ha sbattuto diverse volte sul guardrail, si è scontrato con un camion che sopraggiungeva da Marsala.

L’autista del mezzo ha cercato di evitare l’impatto, ma non c’è stato nulla da fare.

Nel pomeriggio invece, ancora di ieri, una persona è morta e tre sono rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto tre veicoli sulla A19, nell’Ennese, tra Catenanuova e Gerbini.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone è piombato su una mamma, bimba, nonna e sorella della nonna che stavano viaggiando in direzione Catania ed avevano dovuto arrestare la corsa, sulla corsia di emergenza, perché la bambina stava vomitando.

Il furgone proveniva da dietro. Le quattro donne sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

Secondo quanto confermato dalla polizia stradale, la vittima è una donna di 75 anni.

Le persone ferite sono tre: una donna di 68 anni ricoverata con la prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in pericolo di vita, una giovane madre e la figlia di tre anni che sono arrivate in codice giallo all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Nei secondi successivi all’impatto, è passato a bordo della sua vettura un cardiologo che ha subito contattato il 118. Da qui sono partiti i soccorsi con l’elicottero.

Purtroppo una delle due anziane che si trovavano in auto è morta sul colpo, l’altra è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Elia. Le sue condizioni sono critiche.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e le squadre di Anas per la gestione della viabilità, che per 3 ore è stata deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.