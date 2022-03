Hanno trovato la cassa automatica divelta e l’hanno razziata

Si può essere “ladri per caso”. Un po’ come il famoso detto per cui “l’occasione fa l’uomo ladro”. Il caso sembra calzare perfettamente in questa storia avvenuta in provincia di Catania, ed esattamente a Santa Maria di Licodia, dove in due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Il paradosso sta nel fatto che in realtà hanno trovato la strada spianata e hanno provato a fare i furbi ma sono stati beccati. Ironia della sorte sono invece ancora ricercate le persone che avevano loro spianato la strada.

Le denunce

A procedere sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Paternò che hanno denunciato un 46enne e un 63enne, entrambi licodiesi, in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I carabinieri sono intervenuti di notte lungo la strada provinciale 4/11 “Paternò–Belpasso” a seguito della segnalazione di danneggiamento e furto del denaro contenuto nella cassa automatica di un distributore di carburanti ubicato lungo la stessa arteria.

Indagini ancora in corso

Le indagini, tutt’ora in corso, sono mirate all’identificazione degli autori del danneggiamento e del furto perpetrato ai danni della stazione di rifornimento. Ma nel frattempo i militari dell’Arma hanno avuto modo di identificare i due licodiesi che, giunti prima dell’arrivo dei militari, ma dopo la “spaccata”, avevano pensato bene di “verificare” l’eventuale rimanenza di denaro nella cassa automatica danneggiata.

Cosa hanno fatto

Si sono così fiondati sulla colonnina e, dopo aver rovistato al suo interno, sono riusciti ad impossessarsi delle banconote rimaste ancora al suo interno. L’improvvisato “prelievo” di contanti da parte dei due uomini non è passato però inosservato “all’occhio vigile” delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’area di servizio che li ha immortalati all’opera. In pratica hanno trovato per caso quelle colonnine divelte e, senza alcuno scrupolo, hanno provato a svuotarlo degli spiccioli che i ladri avevano lasciato nella fretta di dileguarsi. Una bravata che è costata la procedura penale a loro carico.