MIGRANTI

La Francia apre allo sbarco dei migranti nei suoi porti e dà il via libera all’attracco della Ocean Viking a Marsiglia. “Bene così, l’aria è cambiata”: è il commento del vicepremier Matteo Salvini alla decisione di Parigi. Intanto sono sbarcati a Reggio Calabria tutti gli 89 migranti – tra cui una quarantina di minori e otto bambini in tenera età – arrivati in Italia a bordo della nave Rise Above.

Adesso i migranti sono in un centro di prima accoglienza, in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal ministero dell’interno. Appello della Cei Migrantes. Ma c’è la dura replica del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Il nostro obiettivo è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona – ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – Per questo vogliamo mettere un freno all’immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani. I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo Governo non tradirà la parola data”.

Intanto è in corso lo sbarco dei migranti dalla Geo Barents. “Dopo 7 ore visite terminate. Si scende. Tutti”, così in un tweet il deputato Pd Antonio Nicita. E’ un grande sollievo soprattutto per “loro, noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C’è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia”, ha detto il capodelegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil.

La Francia “si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì”, ha detto all’ANSA una fonte del ministero dell’Interno francese. “Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo”, spiegano all’ANSA fonti del ministero dell’Interno francese. Non ci sarà quindi alcuna selezione fra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri: “Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo”, aggiungono le fonti francesi.