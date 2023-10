L’inaspettata reazione della vittima ha rallentato la fuga della ladra

Finisce male ad un’esperta borseggiatrice che scippa un anziano credendo di avere vita facile considerata l’avanzata età della vittima presa di mira. Ed invece ha subito la reazione che non si aspettava, la ladra ha rallentato la sua fuga e la polizia alla fine l’ha arrestata. A finire un manette una donna di nazionalità bulgara di 35 anni con precedenti. L’accusa nei suoi confronti è di furto con strappo.

Uno scippo “atipico”

Secondo la ricostruzione della polizia si sarebbe trattato di uno scippo “atipico” da parte della borseggiatrice. La donna, infatti, con una scusa ha avvicinato un uomo di 83 anni che si trovava a passare per la via VI aprile, intorno a mezzogiorno. Evidentemente, il fatto che si trovasse in una via del centro cittadino e che fosse pieno giorno non ha fatto venire alcun sospetto all’anziano. La donna, una volta vicina alla vittima, gli ha sfilato dalle tasche il portafoglio per poi cercare di strappare la collana d’oro che portava al collo. Nonostante l’età, e grazie all’aiuto di un cittadino che transitava da lì in quel momento, la vittima non si è data per vinta e sfoderata un’inaspettata forza d’animo ha reagito alla ladra.

L’inutile fuga

Nel frattempo era giunta una segnalazione di quel che stava accadendo al 112 e una pattuglia della polizia è immediatamente giunta sul posto. Gli agenti hanno fatto partire la ricerca della ladra che nel frattempo era riuscita a divincolarsi e a mettersi in fuga dileguandosi tra le vie limitrofe. Ma, giunta in via Aretusa, la borseggiatrice si è vista sbarrare la strada. Ad attenderla una pattuglia della volante e i poliziotti l’hanno bloccata e arrestata. Oltretutto la donna è risultata un volto conosciuto alle forze dell’ordine.

La denuncia dell’anziano

In questura l’anziano ha sporto denuncia, cosa che ha permesso di portare a termine l’arresto della cittadina bulgara. Dopo le operazioni di fotosegnalamento e la redazione degli atti di rito, la donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva, il portafoglio e la collanina d’oro, che gli agenti hanno ritrovato ancora in mano alla “ladra” al momento dell’arresto, sono stati restituiti all’83enne.

