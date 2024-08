Ha scippato un turista mentre stava per pagare il conto in un ristorante del centro storico sotto lo sguardo del titolare dell’attività commerciale e dei clienti. Una volta lanciato l’allarme ad intervenire sono stati gli agenti della squadra Volanti della Questura che hanno arrestato lo scippatore, un catanese pregiudicato di 39 anni.

L’inseguimento

Il turista si trovava in compagnia di altri quattro amici e, al momento di pagare, è stato avvicinato da un soggetto che, con una certa destrezza, ha strappato il portafoglio dalle mani della vittima per poi fuggire a gambe levate. Accortosi di quanto accaduto, il proprietario del ristorante e uno dei turisti derubati hanno inseguito il ladro per le viuzze del centro, mentre i clienti hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato che, immediatamente, ha inviato una volante in soccorso.

Il tentativo di aggressione

Il ristoratore è riuscito ad acciuffare lo scippatore che, anziché restituire il maltolto, per tutta risposta ha estratto un coltello, provando a colpirlo in più parti del corpo. Per fortuna, i tentativi sono andati quasi tutti a vuoto, fatta eccezione per un fendente che ha ferito lievemente il titolare del ristorante al braccio. Come se non bastasse, lo scippatore ha cercato ancora di fuggire ma, dopo qualche istante, è stato individuato e fermato dalle “Nibbio”, le moto volanti della Questura.

L’arresto

Alla vista degli agenti, l’uomo si è subito arreso e non ha opposto resistenza. Per lui è scattato l’arresto per rapina in quanto, dopo aver commesso il furto con strappo, non ha esitato a ferire il ristoratore pur di rimanere impunito.

Su disposizione della Procura, l’arrestato è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.

Quanto rubato è stato restituito al turista che ha ringraziato il ristoratore per il prezioso aiuto prestato e i poliziotti della Questura per il tempestivo intervento che ha consentito di bloccare lo scippatore e prevenire eventuali sue future azioni criminose