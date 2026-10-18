Una coltivazione di cannabis nascosta tra la vegetazione della campagna di Militello in Val di Catania è stata individuata dai carabinieri della stazione con i militari dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”. Un 54enne del posto è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato durante una perlustrazione nelle campagne di contrada Scordia Soprana, area caratterizzata da uliveti e piante di fichi d’India. Avvertito il forte odore della sostanza, i carabinieri hanno individuato le prime piante nascoste tra la vegetazione e avviato un servizio di osservazione a distanza per identificare il responsabile.

Durante il monitoraggio, i militari hanno documentato l’arrivo del 54enne che, giunto in auto sul terreno, ha iniziato a raccogliere le infiorescenze. L’intervento immediato ha consentito di bloccare l’uomo sul posto. La successiva ispezione dell’area agricola ha portato alla scoperta di altre piante, con altezze comprese tra 80 e 180 centimetri, piantate a ridosso dei confini del fondo e sotto gli ulivi.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, nel centro abitato, dove i carabinieri hanno trovato marijuana già essiccata e un barattolo contenente semi di canapa indica.