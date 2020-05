Scrive due romanzi e dona i diritti a Telethon, il gesto nobile di Mariacristina Di Pietro

07/05/2020

Scrive due romanzi e decide di donare i diritti d’autore dei suoi due romanzi per uno scopo nobile. “Il libro dal cuore grande”, è l’iniziativa di una volontaria del coordinamento Telethon Catania, Mariacristina Di Pietro, giovane scrittrice catanese. Così “La scatola di cioccolatini” e “Lo scrigno di zucchero”, le due opere scritte della volontaria entrata a far parte del coordinamento due anni fa, permetteranno di aiutare la ricerca portata avanti dalla fondazione. “Dopo averli conosciuti, non sono riuscita a separarmi da questo stupendo gruppo di volontari – racconta Mariacristina – che, con la loro forza di volontà, fanno battere forte il cuore della solidarietà. Le loro storie e quelle di coloro che abbiamo aiutato con le donazioni hanno inevitabilmente lasciato un segno nella mia vita, ecco perché desidero donare a Telethon il frutto di quelle parole che, messe su carta, mi hanno reso per la prima volta fiera di me stessa”. L’autrice dei due romanzi ha intrapreso studi in Biotecnologie. “Ho consolidato la mia fede nella ricerca scientifica di cui ora – continua – , più che mai, comprendiamo l’importanza per costruire il nostro futuro e per rendere migliore il presente di moltissime persone. Nel voler condividere con loro la mia storia, ho deciso di devolvere in beneficenza – conclude – i miei diritti d’autore sulle prossime vendite della mia prima opera, “La scatola di cioccolatini”, e del mio nuovo romanzo “Lo scrigno di zucchero”. La cultura si mette così a disposizione della solidarietà, a sostegno della ricerca scientifica che cura le malattie genetiche rare- oltre 6 mila – e donare speranza a chi non ce l’ha. “Siamo felici del gesto della nostra Mariacristina – dice il coordinatore Telethon Catania, Maurizio Gibilaro – che mostra la sua grande sensibilità. Tutti noi volontari e l’associazione di protezione civile le Aquile, nonostante l’emergenza sanitaria del covid-19, continuiamo a rimanere accanto alle famiglie dei catanesi e di tutta la provincia, e siamo già pronti a rimboccarci le maniche per ripartire – ci auguriamo presto – con i banchetti solidali”. Per poter acquistare i libri dell’autrice- volontaria, basta recarsi direttamente in libreria oppure far la prenotazione online. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione”. Da questa settimana è anche possibile acquistare la mascherina solidale Telethon, realizzata dal volontario Ernesto Siculo, che potrete ricevere con un piccolissimo contributo di 2 euro. Per poter ordinare la mascherina e decidere la quantità, è possibile contattare il 328/1948024, dalle 18 alle 20. Tutto sarà destinato al sostegno della ricerca scientifica che ha aperto tre e bandi di ricerca dedicati al Covid19.

