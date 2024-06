I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti a mezzogiorno di oggi per soccorrere un ragazzo di 16 anni che, per cause da accertare, è caduto dalla scogliera di via Acicastello, da un’altezza di circa 5 metri, finendo sugli scogli sottostanti.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale, il personale specializzato in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), il Tecnico di Servizio, il Reparto Nautico e il Reparto Volo con i Sommozzatori del Nucleo di Catania a bordo dell’elicottero.

Il ragazzo è stato raggiunto, soccorso dai vigili del fuoco intervenuti e trasportato via mare sul gommone del Reparto Nautico dei Vigili del Fuoco per poi essere affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118.

Sul posto anche agenti della Polizia di Stato che hanno partecipato alle attività di soccorso. Intervenuto anche personale della Guardia Costiera.

Il salvataggio a Catania

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in corso Martiri della Libertà, nei pressi della Banca d’Italia, per soccorrere una persona caduta all’interno di uno scavo, da un’altezza di circa 10 metri. Sul posto una squadra della Sede Centrale del Comando Provinciale ed una squadra di vigili del fuoco specializzati in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), un’autoscala e il funzionario di servizio. I vigili del fuoco hanno raggiunto la persona, un uomo di 27 anni, si sono adoperati in tecniche di primo soccorso sanitario e dopo averlo stabilizzato con stecco bende ed immobilizzato su una barella speciale (Toboga) lo hanno risalito sulla sede stradale per consegnarlo alle cure dei sanitari. Sul posto personale sanitario del Servizio 118 e militari dei carabinieri.

Anziano salvato nel Messinese

Paura per un anziano salvato in una zona del Messinese, ma la localizzazione data dai soccorritori ha suscitato qualche polemica. Inizialmente infatti era stato comunicato che il salvataggio era stato effettuato nelle gole dell’Alcantara, ma il parco ha precisato che non è andata proprio così e che la località poco centra con il territorio delle gole. I vigili del fuoco, con un comunicato, hanno scritto che alle ore 9:30, presso la centrale operativa, era pervenuta richiesta dal Nue(Nucleo unico di emergenza) per soccorrere una persona in zona impervia in località in localita Gravà, nella giurisdizione del Comune di Francavilla di Sicilia nel fiume Alcantara. Immediatamente è stata inviata una squadra vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e precauzionalmente anche un elicottero dei vigili del fuoco, “Drago 148” con personale aereo soccorritore dal nucleo elicotteri di Fontanarossa Catania.