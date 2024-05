Paura questa mattina in via Regione Siciliana dove una vettura che percorreva il lato Sud Est ha preso fuoco. L’automobile era in transito in direzione Catania quando è uscito del fumo dal vano motore. La conducente ha fermato il veicolo sul ciglio della strada ed è uscita chiamando l’intervento delle squadre di soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Boccadifalco che ha domato le fiamme. Le operazioni, iniziate attorno alle 8.45 si sono protratte fino alle 10.







A fuoco auto a Partinico, le fiamme hanno distrutto un’Alfa Romeo, indagini

Incendio di un’auto pochi giorni fa a Partinico (Palermo) in via tenente Salvatore Ala, una traversa di via principessa Elena. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è arrivato poco prima delle 4. Ad andare a fuoco un’Alfa Romeo 159 di proprietà di S.P., 44 anni.

Il rogo in pochi minuti aveva distrutto il veicolo quasi del tutto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio. Si attendono i rilievi dei tecnici dei pompieri e sono state acquisite le immagini di videosorveglianza di alcune telecamere presenti in zona. Nei giorni scorsi in via Serradifalco dentro un condominio sono state date alle fiamme due auto. Anche in questo caso sono entrati in azione i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dalla polizia.

Auto in fiamme sull’A19, traffico rallentato tra Trabia e Termini Imerese

Un’auto è andata in fiamme alcune settimane fa tra le gallerie di Trabia e Termini Imerese sull’autostrada Palermo Catania. La vettura una Peugeot 206 stava percorrendo il tratto autostradale quando per cause in corso di accertamento dal vano motore è partito un incendio.

Il conducente si è messo in salvo e diversi automobilisti hanno lanciato l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e gli agenti della polizia stradale.

Altra auto in fiamme sull’A19

In precedenza a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 1,700 in direzione Catania, il traffico venne bloccato sull’Autostrada A19 dir Diramazione per via Giafar, a Palermo. Sul posto presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.