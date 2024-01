L’allarme lanciato dalla Comunità di Sant’Egidio

I senzatetto in aumento in Sicilia e di conseguenza si alza anche il numero di chi rischia ogni giorno la vita al gelo senza un riparo. L’allarme arriva da Emiliano Abramo, portavoce della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia. Intervistato da Adnkronos, Abramo ha parlato di un aumento dei poveri che non hanno un tetto sulla testa dove ripararsi. L’arrivo delle temperature rigide finirà per mettere a dura prova i fisici già debilitati di queste persone. Con il rischio di conseguente aumento anche dei decessi.

Gli spazi per i ricoveri sempre gli stessi

“Con l’abbassamento delle temperature – ha detto Abramo ad Adnkronos – la vita di chi vive in strada è a rischio. Purtroppo, ad oggi, complessivamente in Sicilia non si sono moltiplicate le possibilità di ricovero notturno per i senzatetto. E’ stata proprio l’Istat a segnalare un aumento considerevole del numero delle persone che vivono in strada in alcune città di Italia e, tra queste, anche Catania. Le persone che incontriamo hanno spesso un’età compresa tra i 40 ed i 50 anni, la maggior parte di loro sono italiani. Significativa in città è la presenza di tanti extracomunitari scivolati in strada dopo la chiusura del Cara di Mineo. Nonostante siano oramai passati diversi anni, non sono riusciti a trovare una via di integrazione”.

La legge regionale del 2021 da sfruttare

La comunità di Sant’Egidio è una onlus che prioritariamente tende ad aiutare proprio chi non ha un tetto sulla testa. Organizza attività per la raccolta di spese solidali o la consegna dei pacchi solidali alle famiglie fragili. Inoltre distribuisce il pranzo a coloro che vivono per la strada. “Sant’Egidio – ha detto sempre Abramo ad Adnkronos – ha già intensificato la presenza serale in strada. L’obiettivo è quello di dare pasti e bevande calde, ma anche di monitorare ed individuare le situazioni di maggiore vulnerabilità”. Si sfrutterà la legge regionale sulla povertà del 13 luglio 2021, la numero 16, ispirata proprio dal portavoce della comunità di Sant’Egidio. Fu varata in tempo di Covid, unica legge regionale del genere in Italia. Con tale norma saranno finanziate diverse iniziative che partiranno in questi giorni per rispondere ai senzatetto e all’emergenza abitativa in generale.

Presto apre un cohousing

“A Catania, ad esempio, – conclude Abramo – stiamo aprendo un nuovo cohousing per rispondere proprio alle domande più urgenti di questo inverno. Si aprirà anche un punto lavanderia per consentire il cambio degli abiti e verificare anche l’equipaggiamento adatto per affrontare la notte”.

