Sequestrata una tonnellata e mezzo di tonno, donato in beneficenza

Redazione di

25/06/2020

Le Fiamme Gialle di Catania hanno sequestrato 1.500 chili di tonno rosso nel porticciolo di Ognina e lo danno in beneficenza. Lo scorso fine settimana è stato effettuato, durante un controllo di un furgone all’uscita del porticciolo di Ognina, un sequestro di tredici esemplari di tonno rosso per un totale di 1.520 chilogrammi privo di tracciabilità. Il prodotto ittico, privo di etichettatura e documentazione che ne attestasse la tracciabilità è stato concentrato, per la corretta conservazione, presso una cella frigorifera del Maas di Catania. Il tonno rosso, alimento prezioso per le sue caratteristiche nutrizionali, dopo il sequestro, è stato posto a visita ispettiva dai medici veterinari dell’ASP di Catania che accertate le caratteristiche di freschezza, favorevoli, hanno eseguito dei campioni ufficiali per la ricerca dei tenori di Istamina. Le successive analisi hanno certificato la commestibilità del prodotto ed è stato donato in beneficenza al Banco Alimentare, che provvederà a farlo lavorare rispettando le prassi igieniche, da un stabilimento autorizzato a tal fine per donarlo ad enti caritatevoli. Nel pomeriggio di ieri, il personale della Guardia Costiera di Catania, è intervenuto in via della Concordia dove venivano posti in vendita, illecitamente, esemplari di ricci di mare. Il prodotto ittico, per il quale la pesca e la commercializzazione sono vietati nei mesi di maggio e giugno al fine di favorirne il ripopolamento, è stato sequestrato e sottoposto a visita medico-veterinaria da parte di personale della locale ASP. tutto il quantitativo sequestrato, circa 400 esemplari di ricci di mare, in quanto vivi, sono stati reimmessi in mare. A carico del trasgressore è stato elevato un verbale amministrativo di 2000 euro.

Le Fiamme Gialle di Catania hanno sequestrato 1.500 chili di tonno rosso nel porticciolo di Ognina e lo danno in beneficenza. Lo scorso fine settimana è stato effettuato, durante un controllo di un furgone all’uscita del porticciolo di Ognina, un sequestro di tredici esemplari di tonno rosso per un totale di 1.520 chilogrammi privo di tracciabilità.

Il prodotto ittico, privo di etichettatura e documentazione che ne attestasse la tracciabilità è stato concentrato, per la corretta conservazione, presso una cella frigorifera del Maas di Catania. Il tonno rosso, alimento prezioso per le sue caratteristiche nutrizionali, dopo il sequestro, è stato posto a visita ispettiva dai medici veterinari dell’ASP di Catania che accertate le caratteristiche di freschezza, favorevoli, hanno eseguito dei campioni ufficiali per la ricerca dei tenori di Istamina.

Le successive analisi hanno certificato la commestibilità del prodotto ed è stato donato in beneficenza al Banco Alimentare, che provvederà a farlo lavorare rispettando le prassi igieniche, da un stabilimento autorizzato a tal fine per donarlo ad enti caritatevoli.

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Guardia Costiera di Catania, è intervenuto in via della Concordia dove venivano posti in vendita, illecitamente, esemplari di ricci di mare. Il prodotto ittico, per il quale la pesca e la commercializzazione sono vietati nei mesi di maggio e giugno al fine di favorirne il ripopolamento, è stato sequestrato e sottoposto a visita medico-veterinaria da parte di personale della locale ASP.

tutto il quantitativo sequestrato, circa 400 esemplari di ricci di mare, in quanto vivi, sono stati reimmessi in mare. A carico del trasgressore è stato elevato un verbale amministrativo di 2000 euro.