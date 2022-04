A Catania

La Polizia Stradale di Catania ha sequestrato gasolio nautico di provenienza illecita e lo ha donato in favore di enti no-profit dopo aver controllato in viale Mediterraneo un’autocisterna adibita al trasporto di carburanti.

Il controllo di un mezzo

Gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità sia sul mezzo, anche in ordine al prodotto trasportato, circa ottomila litri di gasolio sprovvisto di documentazione accompagnatoria. Sia l’autocisterna che il carico di gasolio sono stati posti in sequestro ed il conducente deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, non avendo prodotto – né al momento, né successivamente – alcuna documentazione che attestasse la provenienza del carburante.

Il carburante donato

Le analisi chimiche operate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno confermato che la composizione del gasolio lo connotava quale carburante destinato esclusivamente ad uso nautico. Quindi nelle more del procedimento penale instauratosi, il pm della Procura ha emesso un decreto di distruzione e smaltimento a norma di legge del carburante. Interpellati però gli enti competenti per dare esecuzione al decreto, si è appreso che le procedure di smaltimento sarebbero state economicamente onerose e comunque potenzialmente inquinanti. Per poter ovviare a ciò, ha quindi preso corpo l’ipotesi di una cessione a titolo gratuito in favore di enti no-profit in grado di ricevere e correttamente utilizzare la particolare tipologia di carburante.

Gli enti che ricevono il carburante

Sono state così individuate la “Lega Navale Italiana”, filiale di Marzamemi-Pachino, di cui è presidente l’Avvocato Salvatore Silvio SANTACROCE, e un’Associazione Onlus che gestisce la Comunità Albergo Etico denominata “La Casa di Toti”, con sede a Modica (RG). La “Lega Navale Italiana” (L.N.I.) tra i suoi obiettivi principali, vi è lo scopo di diffondere nella popolazione, in particolar modo quella giovanile, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. Nell’ambito dei propri fini istituzionali, promuove iniziative di protezione ambientale. L’Associazione Onlus – Albergo Etico “La Casa di Toti” (www.lacasaditoti.it) è una struttura ricettiva ubicata nella campagna di Modica (RG), che si avvale dell’impegno e della collaborazione di ragazzi affetti da autismo, i quali in prima persona si prendono cura degli ospiti. E’ un progetto che concilia la necessità d’integrazione sociale con una specifica terapia occupazionale, in cui viene quindi ribaltato il rapporto di assistenza al disabile che, da fruitore del servizio, diviene invece protagonista, assistito da tutor specializzati.