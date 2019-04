La rapina nel luglio del 2016,

Sequestrò per rapina il direttore di una filiale delle Poste di Catania, ora il Tribunale lo condanna a una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Salvatore Furneri, di 38 anni, giudicato dal Tribunale di Catania colpevole del sequestro a scopo di rapina, avvenuto il 16 luglio del 2016, del direttore dell’ufficio postale Catania 9 di via Garibaldi.

In quella occasione tre malviventi, due dei quali armati, sequestrarono il funzionario e lo portarono in auto nella filiale per farsi consegnare, prima dell’apertura, il denaro che c’era in cassaforte. Il funzionario però riuscì a fare scattare l’allarme consentendo l’arresto dei complici. I militari hanno arrestato Furneri, posto ai domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.