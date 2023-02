le informazioni necessarie

È stata prorogata alle ore 14 del 20 febbraio prossimo la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile universale.

Il Comune di Catania propone 14 progetti per 68 giovani

Sono 14 i progetti che il Comune di Catania propone a 68 giovani che vorranno impegnarsi in attività in vari settori dell’amministrazione, nell’ambito del bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con scadenza spostata dal 10 al 20 febbraio.

Si cercano 71.550 operatori volontari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni

Nel complesso, su tutto il territorio italiano e anche all’estero è prevista l’utilizzazione di 71.550 operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), per programmi di intervento da realizzarsi tra il 2023 e il 2024.

I progetti proposti dal Comune, e le informazioni sui requisiti di accesso, sono pubblicati a questo link.

Come iscriversi

Per effettuare la domanda d’iscrizione è possibile scaricare la Guida DOL.

Servizio civile anche in Federconsumatori Sicilia, posti a Palermo e nel Catanese

Anche quest’anno i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno svolgere il Servizio Civile Universale in Federconsumatori Sicilia. L’Associazione che da tempo tutela gli interessi dei consumatori nell’isola mette questa volta in palio 6 posti, 4 nella sede regionale di Palermo e 2 nella sede di Mascalucia in provincia di Catania.

Il progetto si chiama “SILVER&G[OLD] – CONSUMO CONSAPEVOLE” (cod. progetto: PTXSU0020722013322NXTX) e si pone l’obiettivo di rafforzare gli sportelli informativi, mettendo in campo azioni di contrasto all’ illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di educazione.

I giovani, che sceglieranno di cimentarsi in questa esperienza formativa, coadiuveranno l’attività degli sportelli per 12 mesi (25 ore settimanali) e riceveranno un rimborso di 444,30 euro al mese.

L’iter selettivo consisterà in una valutazione del curriculum vitae e in un colloquio motivazionale.

I requisiti

Per poter partecipare al progetto servirà la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di un Paese extra UE (purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia); età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 28 anni e non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.